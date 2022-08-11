ПЕРМЬ, 11 авг — ПРАЙМ. Дзержинский суд Перми обязал банк "Тинькофф" вернуть клиенту прибыль без малого в 1,3 миллиона рублей, полученную весной на "ошибочных" операциях по обмену валюты, сообщили РИА Новости в суде в четверг. Банк России рекомендовал взвешенно подходить к раскрытию информации

Судебное разбирательство получило в России широкий резонанс: весной, на фоне резко подешевевшего рубля, клиенту банка удалось выгодно поменять разные валюты из-за неправильного отображения курса у банка.

"Тинькофф" впоследствии решил, что этими операциями ему причинен вред и средства не могут считаться прибылью, после чего списал с клиента чуть более 1,28 миллиона рублей. Тот не согласился и подал на банк в суд, потребовав вернуть деньги и компенсировать моральный вред.

"Исковые требования удовлетворены частично, снижена сумма морального вреда", — пояснили в Дзержинском районном суде Перми.

Представитель суда пояснил, что, помимо возврата "незаконно заработанной" суммы, решение подразумевает компенсацию морального вреда в 5 тысяч рублей и штраф в 323 тысячи рублей, который будет взыскан в казну.

Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в течение одного месяца.

Как писали СМИ, в феврале и марте этого года на фоне турбулентности на валютном рынке ряд клиентов "Тинькоффа" нашел способ выгодно менять валюту на рубли с помощью промежуточной конвертации в фунты и евро. Банк, согласно публикациям, посчитал это неосновательным обогащением и списал эти деньги с их счетов деньги.