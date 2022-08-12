МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России с 12 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского АО "Кросна-Банк", сообщил регулятор. Эксперт назвал банки, которые могут попасть под запрет на выход иностранцев

"Банк России приказом от 12.08.2022 № ОД-1704 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "Кросна-Банк", — говорится на сайте ЦБ.

Согласно данным, по величине активов эта кредитная организация занимала 290 место в российской банковской системе.

Уточняется, что решение об отзыве лицензии связано с тем, что Кросна-Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ, а также допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Банк России рекомендовал взвешенно подходить к раскрытию информации

"C 2019 года Кросна-Банк устойчиво операционно убыточен. Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков", — отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, ЦБ лишил банк лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

С 12 августа в банк назначена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которая будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Кросна-Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика. Выплаты начнутся с 26 августа, их будет производить АСВ.