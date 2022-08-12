МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что передала Министерству финансов страны запрос с призывом внести в американские санкционные списки все частные российские банки.
Маркарова сообщила в интервью агентству Bloomberg, что Киев призывает администрацию президента США Джо Байдена ввести санкции против всех российских частных банков.
По словам посла, Украина хочет, чтобы американский Минфин добавлял "пару банков в неделю" в свой санкционный список.
Западные страны ввели антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что западные страны рано или поздно должны опомниться, они прагматичны и циничны, а когда поймут, что санкции бьют по ним, будут более конструктивно подходить к диалогу с Россией.
https://1prime.ru/banks/20220812/837771091.html
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