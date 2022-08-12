МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России с 12 августа аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской депозитно-кредитной организации "Лэнд Кредит", сообщил регулятор. Банк России отозвал лицензию у московского Кросна-Банка

"Основанием для аннулирования лицензии у ООО НДКО Лэнд Кредит послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации", — говорится на сайте ЦБ.

Отмечается, что по величине активов организация занимала 354 место в банковской системе РФ.

По данным регулятора, "Лэнд Кредит" располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов и не является участником системы страхования вкладов.