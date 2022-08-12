МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. В голландском банке ING заявили РИА Новости, что не комментируют информацию о своей роли в разблокировке платежа "Транснефти" за транзит российской нефти в Чехию. Украина подтвердила получение платежа за транзит российской нефти

Ранее сообщалось, что платеж "Транснефти" за транзит нефти через Украину, в том числе в Чехию, поступил в иностранный банк. По информации пресс-секретаря Slovnaft Антона Молнара, банк пересмотрел решение заблокировать платеж за транзит между компаниями и в итоге принял его. Денежный перевод был разблокирован голландским банком ING, отмечает агентитсво Reuters.

"Мы не комментируем эту информацию", — сообщил руководитель пресс-службы банка Реймонд Фермелен.

Отмечается, что Украина ранее подтвердила получение платежа от "Транснефти" за транзит российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба".