МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Банк России пока считает равновероятной инфляцию по итогам 2022 года внутри диапазона 12-15% из-за неопределенности с ситуации с импортом, сообщил на пресс-конференции зампред регулятора Алексей Заботкин. ЦБ начнет поэтапное подключение всех банков к платформе цифрового рубля

Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в РФ в 2022 году составит 12-15%, в следующем году — 5-7%, а в 2024 году вернется к 4%.

"Пока взгляд достаточно сбалансированный по отношению к распределению вероятности внутри этого диапазона", — прокомментировал Заботкин вопрос о вероятности инфляции в 2022 году вблизи нижней границы прогноза.

Зампред ЦБ отметил, что это связано во многом с серьезными ограничениями на импорт. "Сохраняющиеся сложности с возобновлением запасов в первую очередь промежуточных товаров, насколько они будут ограничивающими для выпуска внутри страны в течение второго полугодия — это то, что может сработать как значимый проинфляционный фактор", — пояснил Заботкин.