МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. "Промсвязьбанк" открыл свой первый офис в городе Купянск Харьковской области, приступил к обслуживанию населения и бизнеса в регионе. Об этом заявили в пресс-службе кредитной организации. В Запорожской области начал работать "Промсвязьбанк"

"Промсвязьбанк" приступил к обслуживанию населения и бизнеса в Харьковской области и открыл свой первый офис на территории региона — в городе Купянск", — говорится в сообщении.

В банке подчеркнули, что физическим лицам доступно открытие и выдача дебетовых карт, снятие и пополнение денежных средств, открытие накопительных счетов и вкладов, переводы на карты и счета российских банков.

Юридические лица смогут получить расчетно-кассовое обслуживание, банковские карты, оформить вклады и осуществить денежные переводы, подключиться к дистанционному банковскому обслуживанию, подчеркнули в "Промсвязьбанке".