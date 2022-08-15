МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Российские держатели депозитарных расписок, права которых учитываются иностранными депозитариями и которые сейчас заблокированы, могут обратиться в российские депозитарии для их принудительной конвертации в акции, но в срок не позднее 11 октября, рассказал Банк России в своем сообщении. Центробанк напомнил компаниям об уведомлении о запуске конвертации расписок

Ранее на информационном ресурсе Центробанка "Финансовая культура" появилась информация, что если права на расписки учитываются в иностранном депозитарии, а обмен расписок на акции блокируется за рубежом из-за санкций, можно потребовать их принудительной конвертации.

"Банк России также напоминает, что держатели расписок, права которых учитываются иностранными депозитариями, с 14 июля 2022 года вправе подавать заявления на их принудительную конвертацию. Для этого они должны не позднее 11 октября 2022 года обратиться в российский депозитарий, где хранятся акции, на которые выпущены расписки, с заявлением в свободной форме", — говорится в сообщении регулятора.

Сейчас депозитарные программы российских эмитентов обслуживают пять депозитариев: Райффайзенбанка, Ситибанка, "Дж.П. Морган Банка", Газпромбанка и Сбербанка, также уточняет ЦБ.

Также требуется приложить любые имеющиеся документы, свидетельствующие о владении расписками, обращает внимание ЦБ. Как указывается в сообщении, в течение 10 рабочих дней после окончания срока приема заявлений — то есть не позднее 25 октября — депозитарии будут списывать акции российской компании со счета депо депозитарных программ и зачислять на счет депо обратившегося с заявлением держателя.

"Депозитарий вправе запросить у владельца дополнительные документы, а также может отказаться проводить операцию, если у него возникнут обоснованные сомнения. Депозитарий обязан отказать в проведении принудительной конвертации всем обратившимся держателям, если в заявлениях будет указано большее количество акций российского эмитента, чем имеется на счете депо депозитарных программ", — также обращает внимание регулятор.