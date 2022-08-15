КИШИНЕВ, 15 авг — ПРАЙМ. Национальный банк Румынии нанял на работу известного в стране астролога и предсказателя Минерву. Об этом пишет портал Adevarul со ссылкой на источники в ведимстве. Молдавия и Румыния подписали контракт об обмене электроэнергией

Как сообщает издание, в Национальном банке Румынии (БНР) теперь работает известный астролог Минерва.

"Информация о приеме на работу ее светлости была подтверждена официальными лицами БНР, которые, однако, уточнили, что она занимает должность секретаря директора, занимающегося административным обслуживанием банка", — отмечает портал.

Сообщения также подтвердила сама предсказательница в одном из подкастов. Минерва заняла в ведомстве исполнительную должность, ей запретили гадать.

Настоящее имя астролога Габриэла Дима, ей 64 года и она уверяет, что занимается астрологией уже 50 лет. По данным румынских СМИ, у нее есть дипломы по праву, актерскому мастерству и психологии.