МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. ВТБ уведомил депозитарий о необходимости провести автоматическую конвертацию депозитарных расписок в акции, депозитарная программа завершится 1 сентября, сообщила пресс-служба банка. "Газпром" уведомил о необходимости конвертации расписок в акции

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснил ЦБ, компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели. Исключение может быть сделано для эмитентов, которые ранее получили право сохранить депозитарные программы, но у ВТБ такого разрешения не было.

"ВТБ направил депозитарию, в котором открыт счет депозитарной программы ВТБ, уведомление о необходимости провести автоматическую конвертацию. Также, в соответствии со сделанными ранее уведомлениями, обращаем внимание, что депозитарная программа ВТБ будет прекращена 01.09.2022", — сказано в сообщении.

Согласно данным ЦБ, депозитарная программа ВТБ учитывается Райффайзенбанком.

В конце февраля член правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что санкционный режим естественным образом закроет депозитарную программу банка на Лондонской бирже. Против ВТБ введены блокирующие санкции в США и Великобритании. Такие ограничения предполагают блокировку всех его активов в этих странах, запреты на любые операции с участием банка в их валютах, а также с любыми контрагентами из этих стран.