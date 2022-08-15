МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Сбербанк уведомил депозитарий о необходимости провести автоматическую конвертацию депозитарных расписок в акции, говорится в сообщении на сайте раскрытия корпоративной информации. Сбер снизил размер первоначального взноса по двум ипотечным программам

С 15 августа стартовала автоматическая конвертация депозитарных расписок, которые учитываются в российских депозитариях, — на счета их владельцев будут зачислены акции российских эмитентов, на которые были выпущены расписки. Как пояснил ЦБ, компании обязаны уведомить свой депозитарий о запуске конвертации не позднее 19 августа, а сам процесс конвертации займет 2,5-3 недели.

"Руководствуясь Федеральным законом от 14.07.2022г. № 319-ФЗ, а также решением Совета директоров Банка России от 22.07.2022г., ПАО Сбербанк, в качестве эмитента обыкновенных акций, направил уведомление российскому депозитарию КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (ООО) о необходимости совершения всех действий, направленных на получение обыкновенных акций ПАО Сбербанк держателями депозитарных расписок, права на которые учитываются в российских депозитариях", — уточняется в сообщении.