"Открытие Инвестиции" с 22 августа вводит комиссии по счетам в евро
"Открытие Инвестиции" с 22 августа вводит комиссии по счетам в евро для своих клиентов
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. "Открытие Инвестиции" с 22 августа вводит комиссии по счетам в евро для своих клиентов, предупреждая о повышенных инфраструктурных рисках, не исключает аналогичных мер в отношении долларов, следует из сообщения компании для клиентов.
"В связи с повышенными инфраструктурными рисками с 22 августа "Открытие Инвестиции" вводит комиссию за хранение от 10 тысяч евро в размере 3% годовых (комиссия будет взыматься в рублях ежедневно). Обращаем внимание, что в дальнейшем компания не исключает введение комиссии за хранение долларов", — говорится в сообщении.
Компания рекомендует рассмотреть конвертацию евро и долларов в альтернативные валюты, такие как юань или рубль, следует из сообщения.
https://1prime.ru/banks/20220815/837793402.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.