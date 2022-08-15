МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. "Открытие Инвестиции" с 22 августа вводит комиссии по счетам в евро для своих клиентов, предупреждая о повышенных инфраструктурных рисках, не исключает аналогичных мер в отношении долларов, следует из сообщения компании для клиентов. ВТБ запустил автоматическую конвертацию депозитарных расписок в акции

"В связи с повышенными инфраструктурными рисками с 22 августа "Открытие Инвестиции" вводит комиссию за хранение от 10 тысяч евро в размере 3% годовых (комиссия будет взыматься в рублях ежедневно). Обращаем внимание, что в дальнейшем компания не исключает введение комиссии за хранение долларов", — говорится в сообщении.

Компания рекомендует рассмотреть конвертацию евро и долларов в альтернативные валюты, такие как юань или рубль, следует из сообщения.