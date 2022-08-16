МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российские банки по итогам 2022 года могут получить прибыль в "несколько сотен миллиардов рублей", при этом количество убыточных кредитных организаций вырастет. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор АКРА Михаил Сухов. Инфляция в России достигнет около 14% в 2022 году, заявили в АКРА

"Хотя количество убыточных банков вырастет, степень поляризации финансовых результатов будет больше, чем в последние годы. Но в целом сектор в 2022 году может заработать несколько сотен миллиардов рублей", — прогнозирует эксперт.

Отмечается, что российские банки в 2021 году нарастили чистую прибыль в 1,5 раза — до рекордных 2,4 триллиона рублей. До этого рекордный финансовый результат кредитные организации получили в 2019 году: доналоговая прибыль тогда составила 2 триллиона рублей, а чистая — 1,7 триллиона. В 2020 году сектор заработал 1,6 триллиона рублей.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.