МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российские банки по итогам 2022 года могут получить прибыль в "несколько сотен миллиардов рублей", при этом количество убыточных кредитных организаций вырастет. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор АКРА Михаил Сухов.
"Хотя количество убыточных банков вырастет, степень поляризации финансовых результатов будет больше, чем в последние годы. Но в целом сектор в 2022 году может заработать несколько сотен миллиардов рублей", — прогнозирует эксперт.
Отмечается, что российские банки в 2021 году нарастили чистую прибыль в 1,5 раза — до рекордных 2,4 триллиона рублей. До этого рекордный финансовый результат кредитные организации получили в 2019 году: доналоговая прибыль тогда составила 2 триллиона рублей, а чистая — 1,7 триллиона. В 2020 году сектор заработал 1,6 триллиона рублей.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
https://1prime.ru/banks/20220816/837796168.html
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