МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Сбербанк запатентовал технологии, использование которых повысит точность и эффективность обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео. Сбербанк запустил автоматическую конвертацию депозитарных расписок в акции

Банк получил два патента Федеральной службы по интеллектуальной собственности на технологии, созданные в рамках исследования по выявлению дипфейков. Результатом применения технологий станет повышение точности и эффективности обнаружения синтетического изменения изображений лиц людей в видео.

"Основу технологий составляет ряд ансамблей нейросетевых моделей и метод амплификации и анализа средствами искусственного интеллекта микроизменений в цветах объектов на кадрах. Объединенные в одну систему, они позволяют с высокой точностью определить синтетически измененные изображения лиц на видео", — отмечается в сообщении банка.

"Сбер" постоянно совершенствует свои системы кибербезопасности и проводит научные исследования в данной области. Наши запатентованные изобретения позволят эффективно решать задачи по выявлению информационных атак и кибератак с использованием дипфейк-технологий. Синтетические видео, используемые для атак на "Сбер" и наших клиентов, будут выявлены на самых ранних стадиях", — рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Отличительной особенностью системы является возможность обработки видеоконтента с несколькими лицами в кадре. Система выявляет отдельное лицо, созданное синтетическим образом, и оценивает его достоверность, что позволяет противодействовать ряду методов обхода систем выявления дипфейков.

Показатели эффективности системы при замерах на независимых тестовых выборках составили 98%, это существенно выше показателей опубликованных аналогов.

Новые технологии помогут защититься от кибератак, выявлять на ранних стадиях информационные атаки с целью борьбы с фейковыми новостями, а также обеспечивать защиту переговоров по видеоконференцсвязи.