МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам московского Кросна-банка, лишившегося лицензии, начнутся 19 августа через Россельхозбанк. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Народный банк Китая понизил курс юаня до рекордного уровня

Банк России с 12 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АО "Кросна-Банк". По величине активов, отмечали регулятор, она занимала 290-е место в российской банковской системе. Согласно отчетности банка на 1 июля 2022 года, страховая ответственность АСВ оценивается в размере 673 миллионов рублей.

"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (далее – Агентство) сообщает, что АО "Россельхозбанк" стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам АО "Кросна-Банк" (г. Москва), в отношении которого 12 августа 2022 года наступил страховой случай. Агентство начнет выплату страхового возмещения вкладчикам АО "Кросна-Банк" 19 августа 2022 года (на 5-й рабочий день)", — подчеркнуло агентство, добавив, что выплату возмещения будет осуществлять Россельхозбанк в течение не менее года.