МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 42 /2374/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 1/801-П от 12.07.2022 "Об утверждении Перечня документов, образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, с указанием сроков их хранения" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69304 от 19.07.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6179-У от 29.06.2022 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 13 января 2020 года № 201-И" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 69507 от 4.08.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— приказ № ОД-1704 от 12.08.2022 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Акционерное общество "Кросна-Банк" АО "Кросна-Банк" /г. Москва/";

— приказ № ОД-1705 от 12.08.2022 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Акционерное общество "Кросна-Банк" АО "Кросна-Банк" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-1708 от 12.08.2022 "Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Небанковская депозитно-кредитная организация Лэнд Кредит ООО НДКО Лэнд Кредит /г. Москва/";

— приказ № ОД-1709 от 12.08.2022 "Об определении официальных изданий для опубликования автономной некоммерческой организацией "Фонд защиты вкладчиков" сообщений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и отмене приказа Банка России от 10 июня 2015 года № ОД-1329";

— информационное письмо № ИН-020-27/100 от 5.08.2022 "О возврате вкладов, открытых в полевых учреждениях Госбанка СССР или полевых учреждениях Банка России".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: объявления Банка России.