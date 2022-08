МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Ведущим банкам США и Европы предстоят трудности в наиболее рискованных сегментах долгового рынка, сообщает агентство Рейтер. США купят украинское зерно для гуманитарной помощи Африке, заявил Блинкен

Крупнейшие банки США, включая Bank of America и Citigroup, во 2-м квартале списали 1 млрд долларов по кредитам, выданным на покупку различных бизнесов, а также по бриджевым кредитам, поскольку с ростом процентных ставок банкам стало труднее перераспределять свои кредиты между инвесторами и другими банками.

Похожие проблемы возникли и по другую сторону Атлантики, где об убытках по аналогичным позициям отчитались такие европейские банки, как Deutsche Bank и Credit Suisse.

За несколько ближайших кварталов крупные банки США и Европы могут потерять еще 5-10 млрд долларов от кредитования сделок с привлечением заемного финансирования, которое они обязались организовать, указывают банкиры и аналитики.

Подобные списания прежде всего грозят таким банкам, как Bank of America, который финансирует как минимум три крупные сделки по выкупу бизнесов в непубличную собственность, в то время как на рынке подобных сделок сейчас затишье, отмечают банкиры и аналитики. Сам Bank of America от комментариев отказался.

На рынке кредитования с привлечением заемных средств банки обычно выдают более рискованные кредиты инвесторам, которые хотят приобрести ту или иную компанию с привлечением долгового капитала. Ослабление активности на данном рынке заставило банки ужесточить условия выдачи новых кредитов, в то время как с перераспределением уже существующих кредитов между другими банками и институциональными инвесторами у них возникли проблемы. Покупатели требуют для себя более выгодных условий.

Согласно данным Dealogic, с 4-го квартала 2021 года тремя ведущими организаторами финансирования выкупа за счет заемных средств, включая как кредиты, так и бонды, в США и Европе стали банки Goldman Sachs, Bank of America и Barclays.

Обычно банки продают такие кредиты, а не оставляют их на своем балансе. В настоящее время они хотят перераспределить между другими банками и инвесторами американские и европейские кредиты на общую сумму около 80-100 млрд долларов в течение сентября-октября. Как отмечают банковские источники, этот процесс сейчас идет с задержками из-за перебоев на рынках. Если эти кредиты будут проданы с дисконтом, организаторам придется понести некоторые убытки, отмечают банкиры.

В числе крупнейших подобных сделок — организуемое Bank of America финансирование для филиалов Elliott Management и Vista Equity Partners, которые хотят выкупить в непубличную собственность софтверную компанию Citrix Systems Inc за 16,5 млрд долларов. Этот же банк финансирует сделку Apollo по покупке Tenneco Inc, стоимость бизнеса которой оценивалась примерно в 7,1 млрд долларов включая долг.