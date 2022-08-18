МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Ипотечные ставки по собственным программам банков в ближайшее время опустятся в России ниже 9%, говорится в материалах кредитно-рейтингового агентства НКР. Эксперт: средняя ставка по ипотеке к концу года может составить 6-7%

"По мнению аналитиков агентства, высока вероятность того, что средние ставки новых выдач по собственным программам банков уже в ближайшие месяцы вернутся к значениям осени 2021 года — менее 9%", — сказано в материалах.

В НКР поясняют, что смягчение денежно-кредитной политики будет и дальше положительно сказываться на динамике рынка: на заседании 22 июля Банк России снизил ключевую ставку заметно сильнее ожиданий — сразу на 1,5% процентного пункта, до 8% годовых — и не исключил ее дальнейшего снижения.

Также в агентстве отмечают, что снижение ставок по рыночным программам может позитивно отразиться на спросе на "вторичку", а также на покупку новостроек, не отвечающих требованиям льготных программ. Во многом динамика ипотечного сегмента будет зависеть и от того, решит ли правительство сохранить льготные программы и ставки по ним, добавляется в материалах.

При этом в аналитическом комментарии НКР утверждается, что ыыдачи ипотеки в России по итогам этого года сократятся только на 10-20% за счет роста размера кредита.

В России сейчас действует несколько льготных ипотечных программ — "семейная", "дальневосточная", а также на новостройки. Согласно прогнозу ЦБ, российские банки нарастят портфель ипотеки в 2022 году на 13-18%. Кроме того, регулятор сообщал, что ипотечный портфель банков РФ в июне вырос на 0,7% после спада по 0,1% в мае и апреле. А в конце июня замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что Минфин рассчитывает, что банки РФ в текущем году выдадут ипотечных кредитов не меньше, чем в 2021 году, тогда показатель составлял 1,9 миллиона ипотечных кредитов на рекордные 5,7 триллиона рублей.

"Общая сумма выдач (ипотеки — ред.) по итогам 2022 года составит не менее 4,5 триллиона рублей, а в оптимистичном сценарии рынок может приблизиться к 5 триллионам рублей, то есть по сравнению с рекордным 2021 годом снижение составит лишь 10-20%", — говорится в документе НКР.

Базовый прогноз НКР не предполагает возврата выдачи кредитов к среднему уровню прошлого года из-за ослабления потребительского спроса и реальных доходов населения по сравнению с 2021 годом, отмечают аналитики. В среду федеральный чиновник, знакомый с ходом обсуждения проекта прогноза Минэкономразвития на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, сообщал, что, по оценке министерства, реальные располагаемые доходы населения РФ в 2022 году снизятся на 2,8%, а зарплаты в реальном выражении — на 2,9%.

При этом банки во втором полугодии 2022 года могут выдать ипотечных кредитов на 2,6-2,8 триллиона рублей в случае, "если макроэкономическая ситуация не ухудшится, и условия льготных программ не изменятся", считают в НКР. Это в 1,5 раза больше показателя за первое полугодие и примерно соответствует объемам второй половины 2020 года, говорится в комментарии.

В то же время число выданных ипотечных кредитов по итогам 2022 года сократится на 30-35%, до 1,2-1,25 миллиона — таким образом рынок не дотянет и до результатов 2019 года в 1,3 миллиона кредитов, считают аналитики НКР. "Итоговое частичное восстановление сегмента обеспечит средний чек, который вырастет примерно на четверть. Уже в августе он, вероятно, превысит 4 миллиона рублей, а по итогам года может приблизиться к 4,2 миллиона рублей, что почти вдвое выше значения на начало 2019 года", — говорится в документе.