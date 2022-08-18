МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 5 по 12 августа выросли на 1% и достигли 580,6 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ.
"Объем международных резервов по состоянию на 12 августа составил 580,6 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 5,8 млрд долларов США под воздействием положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
https://1prime.ru/banks/20220818/837824765.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.