МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 5 по 12 августа выросли на 1% и достигли 580,6 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. ЦБ заявил о росте средневзвешенной доходности пенсионных накоплений НПФ

"Объем международных резервов по состоянию на 12 августа составил 580,6 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 5,8 млрд долларов США под воздействием положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2021 год международные резервы РФ выросли на 5,9% и на 1 января текущего года составляли 630,6 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.