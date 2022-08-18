МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Банк России до 1 января 2023 года не будет ухудшать из-за внешних обстоятельств и ситуации на финансовом рынке оценку экономического положения банков, говорится в информационном письме регулятора. Центробанк напомнил компаниям об уведомлении о запуске конвертации расписок

"Банк России в условиях сохранения повышенной волатильности на финансовом рынке и в дополнение к ранее принятым решениям, направленным на обеспечение устойчивости финансового сектора, информирует, что в целях отнесения банков к классификационной группе… классификационная группа кредитных организаций не будет ухудшена по сравнению с группой, присвоенной на 01.01.2022, до проведения классификации по состоянию на 01.01.2023 (включительно)", — говорится в документе.

При этом в регуляторе отметили, что группа не будет ухудшаться при условии, что показатели, которые характеризуют экономическое положение кредитных организаций, изменились из-за внешних обстоятельств и ситуации на финансовом рынке.

Кроме банков, этот порядок будет распространяться на небанковские кредитные организации и небанковские кредитные организации – центральных контрагентов.

Регулятор относит банки к различным классификационным группам в целях надзора за деятельностью банков, оценки их экономического положения. Всего существует пять групп. К первой относятся банки в деятельности которых не выявлены текущие трудности, то есть их капитал, активы, доходность, ликвидность, качество управления оцениваются как хорошие, процентный риск — как приемлемый, риск концентрации — как низкий, а структура собственности — прозрачной или достаточно прозрачной.

Банки с самым неблагоприятным положением оказываются в пятой группе. Это банки, состояние которых может привести к прекращению их деятельности. То есть это банки в том числе имеющие основание для осуществления мер по предупреждению банкротства и (или) основание для отзыва их лицензии.