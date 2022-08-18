МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Средства юрлиц в российских банках в июле выросли на 1,5%, физлиц — на 0,5%, свидельствуют данные Банка России. Центробанк не будет ухудшать оценку экономического положения банков

"Средства юридических лиц выросли на 544 миллиарда рублей (+1,5%), в большей степени у компаний нефтегазовой отрасли. Средства населения в июле увеличились на 158 миллиардов рублей (+0,5%)", — сообщил регулятор.

Отмечается, что прирост средств физлиц произошел за счет рублевых остатков, в то время как валютные сократились на 4,2%, что, связано с политикой банков по девалютизации и повышенным спросом населения на валюту в сезон отпусков.