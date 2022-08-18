Средства организаций в банках России в июле выросли на 1,5%
Центробанк: средства организаций в банках России в июле выросли на 1,5%
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Средства юрлиц в российских банках в июле выросли на 1,5%, физлиц — на 0,5%, свидельствуют данные Банка России.
"Средства юридических лиц выросли на 544 миллиарда рублей (+1,5%), в большей степени у компаний нефтегазовой отрасли. Средства населения в июле увеличились на 158 миллиардов рублей (+0,5%)", — сообщил регулятор.
Отмечается, что прирост средств физлиц произошел за счет рублевых остатков, в то время как валютные сократились на 4,2%, что, связано с политикой банков по девалютизации и повышенным спросом населения на валюту в сезон отпусков.
https://1prime.ru/banks/20220818/837827780.html
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