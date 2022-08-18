МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Банки нарастили кредитование физлиц в июле на 1%, а кредитование юрлиц выросло на 1,2%, следует из материалов Банка России. Средства организаций в банках России в июле выросли на 1,5%

"В июле рост розничного кредитования ускорился до 1% с 0,4% в июне. Увеличились выдачи как потребительских, так и ипотечных кредитов, в том числе в рамках госпрограмм. Корпоративное кредитование также показало значительный рост на 1,2% (в июне 0,1%) при сохранении тенденции к девалютизации портфеля", — говорится в документе.

Так, корпоративный портфель в июле увеличился на 600 миллиардов рублей "за счет ряда крупных сделок, а также благодаря выдачам около 160 миллиардов рублей в рамках государственных программ".

При этом в июле росли только кредиты в рублях — они увеличились на 1,8%, или 775 миллиардов рублей. А вот валютные кредиты снижаются пятый месяц подряд: в июле снижение составило 3,4 миллиарда долларов, или 175 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте. В основном это было связано с конвертацией в рубли ранее выданных кредитов, "что является одним из способов для банков сократить свои валютные риски", отметили в ЦБ.

В то же время необеспеченное потребительское кредитование по итогам семи месяцев оказалось в минусе — сокращение составило 0,9%. При этом ЦБ отмечает, что оно "очень активно" восстанавливается: рост в июле составил 0,7% после роста на 0,2% в июне. "Рост, скорее всего, еще ускорится в последующие месяцы с учетом снижения кредитных ставок и роста риск-аппетита банков на фоне того, что ситуация в экономике развивается несколько лучше, чем было озвучено в предыдущих прогнозах", — заключили в регуляторе.