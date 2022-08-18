МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Прирост средств населения в банках РФ в июле пришелся на первую половину месяца, тогда как в его второй половине имел место отток на фоне истечения срока "дорогих" трехмесячных депозитов, говорится в материалах Банка России. Центробанк не будет ухудшать оценку экономического положения банков

"Рост пришелся на начало месяца, а со второй декады наблюдался умеренный отток средств, что, вероятно, частично связано с истечением срока "дорогих" трехмесячных депозитов, открытых в начале апреля, а также с общим снижением ставок. Затем в начале августа приток средств населения возобновился", — сообщил регулятор.

Банк России весной на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20% с 9,5%, что стало ее новым историческим максимумом. Последний раз экстренное заседание ЦБ проводил в декабре 2014 года: тогда ставка была повышена на 6,5 процентного пункта — до 17%. На этом фоне кредитные организации предлагали клиентам выгодные краткосрочные вклады под высокий процент.