МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Объем операций россиян в пользу иностранных банков в июне на фоне укрепившегося рубля и смягчения лимитов на переводы за рубеж вырос до максимума с начала 2018 года — 4,65 миллиарда долларов, следует из данных ЦБ РФ. Центробанк заметил отток средств клиентов из банков во второй половине июля

Согласно данным регулятора, операции российских домохозяйств с банками-нерезидентами в июне увеличились до 266,1 миллиарда рублей, или 4,65 миллиарда долларов. При этом еще месяцем ранее эти операции составляли 99,6 миллиарда рублей, или 1,57 миллиарда долларов.

Июньский объем переводов россиян за рубеж является максимальным с начала 2018 года — более ранней статистики ЦБ не публикует. Наиболее близкий показатель был зафиксирован в феврале текущего года — 4,3 миллиарда долларов.

При этом из-за обвалившегося тогда курса рубля объем переводов россиян за рубеж в феврале в рублевом выражении превышает июньский в 1,3 раза и составляет 331,6 миллиарда рублей.

Банк России в начале июня повысил лимит на переводы россиян со своего счета в российском банке за границу себе или другому физлицу втрое — до 150 тысяч долларов.