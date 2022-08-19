МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Крупнейший акционер Credit Suisse Group AG призвал банк улучшить состояние своего инвестиционного подразделения или найти другие варианты для бизнеса, который в последние несколько лет стал причиной крупных потерь. Мировые фонды акций зафиксировали приток средств вторую неделю подряд

Если Credit Suisse сможет найти способ обеспечить стабильную доходность указанного подразделения, это будет предпочтительным решением для акционеров, рассказал в пятницу в интервью Дэвид Херро, инвестиционный директор Harris Associates. Но если в ближайшие год-два ситуацию не удастся исправить, то необходимо рассмотреть такие варианты, как продажа, выделение или слияние, сказал он.

"Это проблемное дитя, — так отозвался об этом подразделении Херро, чья компания владеет 10% акций Credit Suisse, в интервью Bloomberg TV. — Звучит просто, но все, что им нужно — не дать инвестиционному банку потерять деньги".

Швейцарский банк, которым с 2015 года руководит уже четвертый гендиректор, стремится оправиться от многолетних скандалов и убытков, многие из которых связаны с подразделением ценных бумаг и трейдинга. В прошлом месяце банк объявил о стратегических изменениях и указал, что при перераспределении капитала изменения могут коснуться как раз ключевого инвестиционно-банковского подразделения.

Harris Associates владеет акциями Credit Suisse с начала этого века, и первые 10 лет владения оказались очень удачными.

"Стоило их тогда продать", — сказал Херро. Вместо этого его фирма купила еще больше акций, когда Credit Suisse показал лучшие результаты, чем другие банки, во время финансового кризиса 2008 года.

"Нельзя продолжать делать то же самое, что они делали на протяжении последнего десятилетия, и получать нулевые результаты, — предостерег Херро. — Этому нужно положить конец".