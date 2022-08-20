МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Общая задолженность россиян по кредиткам в июле увеличилась на 2% и впервые превысила 1,5 триллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Части россиян предложили списать долги за услуги ЖКХ

Одновременно количество активных карт на руках россиян выросло на 2,2% — до 52,7 миллиона единиц, обновив исторический максимум.

Такие результаты данный сегмент показал несмотря на то, что выдачи кредитных карт сократились. Так, количество нового "пластика" уменьшилось в прошлом месяце на 4,1% по сравнению с показателем в июне — до 1,7 миллиона карт. При этом средний лимит по ним также стал немного меньше — на 0,8% и по итогам месяца составил 68,7 тысячи рублей. В результате, объем новых выдач в данном сегменте уменьшился на 4,8% — до 115,7 миллиарда рублей.

Плохая задолженность по кредиткам в июле увеличивалась седьмой месяц подряд — до рекордных 185,3 миллиарда рублей. При этом темпы роста "плохих" долгов сильно замедлились — если еще в январе рост составил 4,2%, а в июне 3,2%, то в июле он сократился до 1,1%.

Аналогичная тенденция наблюдается и с количеством кредитных карт, по которым россияне допустили просрочку. На конец июля их число составляло 3,02 миллиона единиц, увеличившись на 0,6% против скачка на 2,7% в июне.