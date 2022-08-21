МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Платежные системы Visa и Mastercard временно приостановили работу в России, после чего на рынке почти мгновенно появились многочисленные фирмы-посредники, предлагающие оформить такие карты удаленно в одном из банков стран СНГ. Такие услуги не запрещены законом, однако они связаны с риском утечки данных и создают благодатную почву для мошенников. Более того: еще здесь можно столкнуться с неожиданными комиссиями или стать клиентом неблагонадежного банка, предупредили эксперты. Эксперт объяснил, кто поставит подножку рублю

Услуга по удаленному открытию счета или карты за границей является посреднической и представляет собой открытие доверенности другому гражданину, который будет на время представителем клиента, пояснил РИА Новости генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. "Абсолютно точно стоит уточнить у сервиса уровень защищенности канала передачи персональных данных. Всегда возможны взломы, атаки и так далее. Не хотелось бы, чтобы большая часть персональных данных граждан РФ была подвержена таким рискам", — подчеркнул Никонов.

Кроме того, не все компании предоставляют корректную и актуальную информацию о тарифах банка, выпускающего карту, отметил заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский.

"Вы можете столкнуться с необъяснимыми комиссиями или внезапным ростом стоимости обслуживания карты через какое-то время", — объяснил он. Особенно, если вы не знаете язык, на котором написаны официальные тарифы иностранного банка, выпустившего карту.

А еще некоторые компании для упрощения процедуры выдачи могут подать сведения о вас в иностранный банк, как будто вы сотрудник какой-либо местной организации — то, что в России называют "зарплатный проект". В этом случае выдача проходит быстрее, но если через какое-то время банк узнает, что сведения были ложными, вашу карту скорее всего заблокируют.

"Многие компании открывают счета в неблагонадежных банках, которые заинтересованы в максимальном притоке клиентов. Медленная техническая поддержка, неудобные мобильные приложения и риски потери средств могут стать неприятными сюрпризами для тех, кто привык к высокому уровню российской банковской системы", — добавил Тростьянский.

Процедура удаленного выпуска для россиянина зарубежной карты Visa или Mastercard вполне реальна — жестких запретов на это нет, сказал эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов. В целом, по его мнению, это рабочий вариант для оплат за рубежом, но к нему нужно относиться внимательно и осторожно. "Кроме того, я уверен, что тут открывается большое поле деятельности для мошенников, предлагающих предоплатить выпуск и исчезающих после получения денег", — добавил Достов.