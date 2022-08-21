МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Временное снижение эквайринговых комиссий для продавцов социально значимых товаров и услуг прекратит свое действие с 1 сентября — Банк России на сегодняшний день не планирует продлевать регулирование тарифов. Опрошенные РИА Новости банки намерены после этого поднять свои тарифы до старых значений — при этом они обещают вернуть до прежних уровней и кешбэк для клиентов, если во время регулирования эквайринга его размер сокращался. Эксперт объяснил, кто поставит подножку рублю

"В случае отмены ограничений по эквайринговой комиссии со стороны ЦБ после 31 августа Сбер вернется к прежним условиям по программе лояльности. Это может произойти уже с 1 сентября", — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Банк России с 18 апреля по 31 августа ограничил эквайринговые комиссии уровнем в 1% для продавцов социально значимых товаров и услуг. Как отмечала в апреле первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, торговые предприятия обещали, что они за счет этого снижения понизят цены на товары и услуги, однако, по наблюдениям регулятора, этого не произошло.

Тем не менее, как тогда отмечала первый зампред, эта мера дала возможность бизнесу поменять логистику и в текущих условиях была целесообразна. При этом регулятор неоднократно подчеркивал, что такое ограничение будет носить временный характер, а с осени тарифы будут вновь регулироваться законами рынка.

В случае, если ограничения на тарифы за эквайринг по отдельным направлениям не будут продлеваться, банки поднимут свои тарифы до прежних значений, показал опрос. О таких планах сообщили в ВТБ, банке "Зенит" и Промсвязьбанке. При этом большинство кредитных организаций сообщили, что не сокращали размер бонусных выплат клиентам на момент временного ограничения. В Московском кредитном банке сказали, что следят за конъюнктурой рынка. Также участники рынка отмечают, что изменение комиссии не отразится на потребителях, так как выгоду во время периода снижения комиссий получили ритейлеры.