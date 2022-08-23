МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 24 по 30 августа предоставит ликвидность банковскому сектору на 54 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Басманный суд арестовал бывшего куратора банковского надзора в Центробанке

Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 17 по 23 августа, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 67 миллиардов рублей.

Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 185 миллиардов. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 63 миллиарда рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,712 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя (на 23 августа) в объеме 2,65 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года начал публиковать прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.