МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Средний размер микрозайма в России в июле увеличился на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 9,04 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Счетная палата призвала вернуть остатки средств по проектам с займами МБРР

"По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2022 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тысяч рублей) составил 9,04 тысячи рублей… По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост данного показателя составил 4,4% (в июле 2021 года — 8,66 тысячи рублей)", — говорится в исследовании.

По сравнению с предшествовавшим месяцем он вырос на 0,2% (в июне — 9,03 тысячи рублей). А наибольший средний размер "займа до зарплаты" в июле в региональном разрезе среди лидеров по объемам выдачи был зафиксирован в Москве (11,44 тысячи рублей), Ростовской области (10,43 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (10,05 тысячи рублей), Московской области (9,93 тысячи рублей) и Татарстане (9,91 тысячи рублей).

При этом наибольший рост среднего микрозайма в июле по сравнению с июнем продемонстрировали Ханты-Мансийский АО (+4%), Нижегородская область (+2,5%), а также Пермский край (+2%) и Ростовская область (+2%) В свою очередь в ряде субъектов РФ средний размер микрозайма, напротив, снизился, в том числе в Саратовской (-14,1%) и Новосибирской (-3,5%) областях, а также в Москве (-3,4%), Приморском крае (-3,0%) и Петербурге (-2,1%).

"В апреле на фоне экономической неопределенности средний чек микрозайма немного подрос. Однако в последующие месяцы этот показатель снижался, стабилизировавшись в июне-июле на уровне 9 тысяч рублей. При этом важно отметить, что это происходит на фоне общего восстановления сегмента "займов до зарплаты", во многом связанного с отложенным спросом со стороны заемщиков", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

Он также добавил, что ситуация в розничном кредитовании все еще остается достаточно неустойчивой и будет зависеть от дальнейшего развития ситуации в экономике и, в частности, от динамики доходов населения.