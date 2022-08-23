Глава ВЭБа Шувалов: система передачи финсообщений ЦБ помогла решить проблему вторичных санкций
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Проблему вторичных санкций для клиентов ВЭБа удалось решить с помощью применения системы передачи финансовых сообщений Банка России, рассказал председатель госкорпорации Игорь Шувалов на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
"Не секрет, что клиенты часто опасаются вторичных санкций. Используя механизмы доставки информации, которые были предоставлены нам Центральным банком, нам удалось эту проблему решить", — заявил глава ВЭБа.
По его словам, системой передачи данных регулятора интересовались другие страны, в частности, участники ЕАЭС.
Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в конце июня говорила, что к системе передачи финансовых сообщений уже присоединились 70 иностранных организаций из 12 стран. Она отметила, что многие партнеры побаиваются вторичных санкций из-за подключения к российскому аналогу SWIFT, поэтому ЦБ РФ не раскрывает их список.
Вторичные санкции, которые наиболее часто применяются властями США, касаются компаний и персон, которые работают за пределами страны, но нарушают принятые там законодательные нормы. Угроза попасть под вторичные санкции приводит к тому, что иностранные компании отказываются от партнерства с попавшими под санкции или имеющими к ним отношения лицами даже в тех случаях, где это напрямую не противоречит законодательству.
https://1prime.ru/banks/20220823/837863703.html