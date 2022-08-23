Банк Россим разработал порядок взаимодействия между потерпевшими в ДТП и страховщиками ОСАГО
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. ЦБ РФ разработал порядок информационного обмена между потерпевшими в ДТП и страховщиками при электронном урегулировании убытка по ОСАГО, который в обязательном порядке заработает с 1 января 2025 года, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России разработал порядок взаимодействия между потерпевшим в ДТП и страховщиком при электронном урегулировании убытка по ОСАГО — сервисе, который все страховщики обязаны внедрить с 1 января 2025 года", — отмечается в сообщении.
Электронное урегулирование предусмотрено законом, который вступит в силу с 15 июля 2023 года, напоминают в ЦБ.
Страховые компании должны будут обеспечить предоставление такой возможности при оформлении ДТП по европротоколу с подачей заявления через портал "Госуслуги", а также смогут в добровольном порядке предоставлять полный сервис онлайн-урегулирования. При этом сохраняется возможность оформить выплату по ОСАГО традиционным способом — посетив офис страховой компании, рассказывает регулятор.
Банк России опубликовал также проекты указаний, которые определяют порядок информационного обмена в других обязательных видах страхования. Эти документы позволят страховщикам начать готовиться к нововведениям и дорабатывать свои информационные системы, указывается в сообщении.
https://1prime.ru/banks/20220823/837864165.html