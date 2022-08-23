МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. ЦБ РФ разработал порядок информационного обмена между потерпевшими в ДТП и страховщиками при электронном урегулировании убытка по ОСАГО, который в обязательном порядке заработает с 1 января 2025 года, говорится в сообщении регулятора. Глава ВЭБа оценил работу системы передачи финсообщений Банка России

"Банк России разработал порядок взаимодействия между потерпевшим в ДТП и страховщиком при электронном урегулировании убытка по ОСАГО — сервисе, который все страховщики обязаны внедрить с 1 января 2025 года", — отмечается в сообщении.

Электронное урегулирование предусмотрено законом, который вступит в силу с 15 июля 2023 года, напоминают в ЦБ.

Страховые компании должны будут обеспечить предоставление такой возможности при оформлении ДТП по европротоколу с подачей заявления через портал "Госуслуги", а также смогут в добровольном порядке предоставлять полный сервис онлайн-урегулирования. При этом сохраняется возможность оформить выплату по ОСАГО традиционным способом — посетив офис страховой компании, рассказывает регулятор.

Банк России опубликовал также проекты указаний, которые определяют порядок информационного обмена в других обязательных видах страхования. Эти документы позволят страховщикам начать готовиться к нововведениям и дорабатывать свои информационные системы, указывается в сообщении.