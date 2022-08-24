МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Более пяти тысяч мошеннических сайтов было заблокировано за неполные восемь месяцев по инициативе Банка России, почти все они находились в иностранных доменных зонах, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров. ЦБ предложил обязать банки возвращать переведенные мошенникам деньги

"За неполные восемь месяцев этого года по нашей инициативе направлены на блокировку более пяти тысяч сайтов, почти все они находились в иностранных доменных зонах. Ставим себе задачу – выявлять мошеннические ресурсы на ранней стадии, чтобы успевать направлять на блокировку в ближайшие часы после их создания", — подчеркнул он.

Ранее уваров отмечал, что в 2021 году регулятор заблокировал 3,1 тысячи ресурсов, в то время как за первое полугодие 2022 года, по предварительным данным, их число достигло уже более 3,4 тысячи.

Глава департамента информационной безопасности напомнил, что Банк России получил полномочия направлять информацию о противоправных интернет-ресурсах для последующей внесудебной блокировки в декабре 2021 года.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.