МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Более пяти тысяч мошеннических сайтов было заблокировано за неполные восемь месяцев по инициативе Банка России, почти все они находились в иностранных доменных зонах, рассказал в интервью РИА Новости глава департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.
"За неполные восемь месяцев этого года по нашей инициативе направлены на блокировку более пяти тысяч сайтов, почти все они находились в иностранных доменных зонах. Ставим себе задачу – выявлять мошеннические ресурсы на ранней стадии, чтобы успевать направлять на блокировку в ближайшие часы после их создания", — подчеркнул он.
Ранее уваров отмечал, что в 2021 году регулятор заблокировал 3,1 тысячи ресурсов, в то время как за первое полугодие 2022 года, по предварительным данным, их число достигло уже более 3,4 тысячи.
Глава департамента информационной безопасности напомнил, что Банк России получил полномочия направлять информацию о противоправных интернет-ресурсах для последующей внесудебной блокировки в декабре 2021 года.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/banks/20220824/837871736.html
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