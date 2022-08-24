МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Максимальные ставки по депозитам и накопительным счетам физлиц в российских банках за лето в среднем снизились на 6 и 5 процентных пунктов соответственно и почти сравнялись, проанализировал рынок для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Эксперт предложила наказывать банки за переводы на мошеннические счета

"За лето максимальная ставка снизилась на 6 процентных пунктов по депозитам физлиц и на 5 процентных пунктов по накопительным счетам. Максимальные ставки по накопительным счетам и депозитам почти сравнялись", — отметил эксперт.

Он напомнил, что ключевая ставка Банка России за лето снизилась на 3 процентных пункта — с 11% до 8%. А так как до конца года ожидается ее снижение еще на 0,5-1 процентного пункта, то можно ожидать, что максимальные ставки как по депозитам физлиц, так и по накопительным счетам упадут с 9% до 8-8,5%, продолжил Осадчий. При этом средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 может концу года оказаться в диапазоне 6-6,5% (в первой декаде августа она снизилась до 6,83%), добавил он.

"Снижение ставок приводит к снижению спроса на депозиты. Банки вынуждены компенсировать этот эффект предложением накопительных счетов со ставками, которые могут даже превосходить ставки по депозитам. Накопительные счета более удобны для клиентов, так как сочетают достоинства как депозитов, так и текущих счетов", — пояснил Осадчий.

По данным ЦБ, в июле выросли главным образом остатки на рублевых текущих счетах – на 264 миллиарда рублей, или 2,9%, тогда как приток средств на рублевые вклады был незначителен и составил 49 миллиардов рублей, или 0,2%.