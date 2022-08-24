МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. TCS Group ("Тинькофф") осталась прибыльной в первом и втором кварталах 2022 года, однако чистая прибыль за первое полугодие оказалась самой низкой за последние пять лет, говорится в сообщении группы. "Тинькофф банк" снизил плату за обслуживание валютных счетов

"Компания продолжала оставаться прибыльной в обоих кварталах 2022 года, хотя чистая прибыль за полугодие достигла самого низкого уровня за последние пять лет", — говорится в сообщении. В нем и в опубликованной финансовой отчетности группы не указано, сколько именно составила прибыль.

Банк России в апреле 2022 года запретил кредитным организациям до октября публиковать промежуточные и годовые отчетности, в также некоторую информацию по рискам и капиталу. Наименьшую из последних пяти лет прибыль за первое полугодие "Тинькофф" получил в 2018 году — тогда она составила 11,7 миллиарда рублей.

При этом группа заверила, что продолжает поддерживать значительный запас ликвидности и достаточные резервы капитала, которые почти в два раза выше требуемых минимумов. Это позволит группе дополнительно адаптироваться к изменяющимся условиям в 2022 году, отмечается в сообщении.

"Чистый процентный доход увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 52,2 миллиарда рублей во втором квартале 2022 года (второй квартал 2021 года: 39,9 миллиарда рублей) благодаря продолжающемуся росту нашего кредитного портфеля в основном во втором полугодии 2021 года и увеличению клиентской базы и расширению линейки кредитных продуктов", — говорится в сообщении.

В нем указывается, что общая выручка во втором квартале 2022 года существенно выросла и продемонстрировала двузначный процентный рост по сравнению с прошлым годом, чему способствовало расширение клиентской базы. Процентные расходы во втором квартале подскочили на 245% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 21,5 миллиарда рублей.

В TCS Group отметили, что группа остается прибыльной и сохранила устойчивый баланс во втором квартале, а общие активы немного выросли по сравнению с концом 2021 года. Чистый кредитный портфель сократился на 4% с начала года — до 584 миллиардов рублей, обратили внимание в группе.