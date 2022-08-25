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2022
https://1prime.ru/banks/20220825/837885520.html
Объем похищенных кибермошенниками денег вырос во втором квартале
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ОБЪЕМ ПОХИЩЕННЫХ КИБЕРМОШЕННИКАМИ У КЛИЕНТОВ БАНКОВ ДЕНЕГ ВО II КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛ 2,8 МЛРД РУБ ПРОТИВ 3 МЛРД РУБ ГОДОМ РАНЕЕ — ЦБ РФ Новость дополняется ПРАЙМ, 25.08.2022
банки, финансы, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. ОБЪЕМ ПОХИЩЕННЫХ КИБЕРМОШЕННИКАМИ У КЛИЕНТОВ БАНКОВ ДЕНЕГ ВО II КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛ 2,8 МЛРД РУБ ПРОТИВ 3 МЛРД РУБ ГОДОМ РАНЕЕ — ЦБ РФ
Новость дополняется