МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. ОБЪЕМ ПОХИЩЕННЫХ КИБЕРМОШЕННИКАМИ У КЛИЕНТОВ БАНКОВ ДЕНЕГ ВО II КВАРТАЛЕ СОСТАВИЛ 2,8 МЛРД РУБ ПРОТИВ 3 МЛРД РУБ ГОДОМ РАНЕЕ — ЦБ РФ

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