МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в сентябре на уровне 9,282% годовых после 10,47% в августе, следует из материалов регулятора. Эксперт: ставки по накопительным счетам и депозитам почти сравнялись

Базовый уровень доходности депозитов в рублях на срок до 90 дней составит 10,095%, от 91 до 180 дней — 11,21%, от 181 дня до года — 10,833%, по вкладам сроком больше года — 9,008%, уточняет ЦБ.

Для вкладов граждан в долларах базовый уровень доходности определен следующим образом: по депозитам до востребования — 0,01%, на срок до 90 дней — 1,201%, от 91 до 180 дней — 4,648%, от 181 дня до года — 0,609%, на срок свыше года — 1,03%.

В свою очередь, базовая ставка по вкладам в евро до востребования составит 0,007%, на срок до 90 дней — 0,9%, от 91 до 180 дней — 0,901%, от 181 дня до года — 0,903%, на срок больше года — 1,014%.

Банки РФ с 1 июля 2015 года обязаны платить дифференцированные взносы в Фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от процентной ставки по вкладам граждан, а с 1 января 2016 года — в зависимости от финансовой устойчивости.

ЦБ ежемесячно определяет базовый уровень доходности вкладов в валюте и рублях как среднюю из максимальных ставок по вкладам в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов. При превышении этого уровня не более чем на два процентных пункта банк будет платить только базовую ставку, которая сейчас составляет 0,12%.