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2022-08-25T15:10:01+03:00
2022-08-25T15:07:00+03:00
2022
https://1prime.ru/banks/20220825/837890033.html
Citigroup свернет в России банковский бизнес и потребительские операции
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CITIGROUP БУДЕТ СВОРАЧИВАТЬ В РОССИИ РОЗНИЧНЫЙ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС И РАБОТУ С МАЛЫМ И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ — ГРУППА Новость дополняется ПРАЙМ, 25.08.2022
банки, финансы, новости, citigroup, уход с рынка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
CITIGROUP БУДЕТ СВОРАЧИВАТЬ В РОССИИ РОЗНИЧНЫЙ БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС И РАБОТУ С МАЛЫМ И СРЕДНИМ БИЗНЕСОМ — ГРУППА
Новость дополняется