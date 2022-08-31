МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Член правления Банка Японии Дзюнко Накагава предупредила в среду, что экономике страны угрожает вероятность роста стоимости жизни, и это может негативно отразиться на расходах потребителей. По ее мнению, это означает, что пока необходимо оставить в силе крайне мягкую денежно-кредитную политику. Две японские компании перезаключили контракт с оператором "Сахалина — 2"

Сильный внешний спрос и слабость иены поддерживают рост прибылей производителей, но перебои в цепях поставок и локлауны в Китае оказывают давление на экспорт и производство, сказала Накагава.

По ее словам, внутреннее потребление растет по мере ослабления воздействия пандемии, но последствия роста цен на многие товары повседневного спроса омрачают перспективы.

"Для восстановления экономики критически важно, чтобы ущерб потреблению со стороны роста цен оставался минимальным", — сказала Накагава, выступая перед руководителями компаний.

Вокруг базового сценария Банка Японии, предполагающего рост потребления, благодаря силе рынка труда и роста доходов домохозяйств, "есть много неопределенностей", добавила она.

Годовой рост цен превышает установленный Банком Японии целевой уровень 2% уже несколько месяцев, но этого недостаточно, чтобы сворачивать стимулирование, сказала Накагава.

"Мы должны продолжать проводить мягкую политику и устойчиво продвигаться к целевому уровню инфляции при поддержке позитивного цикла в совокупности с ростом зарплат", — отметила она.

Банк Японии обещал продолжить проводить крайне мягкую денежно-кредитную политику, чтобы поддерживать восстановление экономики, в то время как большинство центральных банков повышают процентные ставки в борьбе с высокой инфляцией.

В июле годовой темп базовой инфляции в Японии достиг максимума за семь с половиной лет 2,4% за счет роста цен на топливо и сырьевые товары. В результате стоимость жизни выросла без существенного роста зарплат.