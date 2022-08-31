МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Средняя ипотечная ставка в Финляндии достигла 1,76%, увеличившись на целый процентный пункт только с начала года, последний раз такой показатель наблюдался в 2014 году, а объем ипотечных кредитов в Финляндии в июле снизился на 23% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 1,4 миллиарда евро. Об этом сообщает финский Центробанк. Хуснуллин рассказал о ежегодном вводе жилья по "сельской ипотеке" в России

"Объем выданных новых жилищных кредитов в июле 2022 года составил 1,4 миллиарда евро, что на 23% меньше, чем в соответствующем месяце прошлого года. Уровень выдач был таким же, как в июле 2016 и 2017 годов. Средняя процентная ставка по новым жилищным кредитам в июле 2022 года составила 1,76%. Средний процент по этим кредитам заметно вырос (на один процентный пункт) с начала года", — говорится в сообщении.

Процентная ставка по ипотечным кредитам в Финляндии находится в прямой зависимости от Европейской межбанковской ставки предложения (англ. European Interbank Offered Rate, EURIBOR), годовой показатель которой на 28 августа составлял 1,398% плюс маржа банка, выдающего ипотеку. Процент по уже выданным ипотечным кредитам пересматривается в зависимости от договора один в раз в три, шесть или 12 месяцев.

На конец июля объем жилищных кредитов финских домохозяйств составил 108,3 миллиарда евро. Годовой темп роста объема жилищных кредитов (2,8%) в течение года постоянно замедлялся, и, например, в июле 2021 года годовой темп роста составлял 4,4%.

Средний срок погашения кредитов на жилье, занимаемое собственниками, составил в июле 21 год 10 месяцев.