МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Банкам РФ рекомендовано раскрывать для клиентов всю информацию об условиях выпуска и обслуживания дебетовых платежных карт, включая комиссии, в табличной форме, шаблон которой разработал Банк России, говорится в письме регулятора. ЦБ Нидерландов считает, что ЕЦБ должен ускорить повышение ставок

"В целях повышения уровня осведомленности потребителей… Банк России разработал табличную форму раскрытия информации об условиях обслуживания расчетных (дебетовых) карт", — сказано в документе.

Отмечается, что это позволит гражданам в простом и понятном виде получать необходимые данные по карточным продуктам, сравнивать их и делать более осознанный выбор до заключения договора с кредитной организацией. В свою очередь банки смогут снизить риски неполного информирования клиентов.

Информация в таких таблицах должна поддерживаться в актуальном состоянии и размещаться в местах обслуживания клиентов в офисах банков, на их сайтах, в мобильных приложениях, а также предоставляться клиентам при консультировании.