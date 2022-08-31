МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июле вырос на 1,7%, следует из данных ЦБ РФ. ЦБ рекомендовал банкам способ раскрывать клиентам информацию о картах

Показатель на 1 августа 2022 года составил 70,825 триллиона рублей после 69,623 триллиона на 1 июля. Таким образом, объем денежной массы за месяц увеличился на 1,202 триллиона рублей.