2022-08-31T17:42:13+03:00
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2022
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Денежная масса России в национальном определении выросла в июле
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Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июле вырос на 1,7%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 августа 2022 года составил 70,825... ПРАЙМ, 31.08.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в июле вырос на 1,7%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 августа 2022 года составил 70,825 триллиона рублей после 69,623 триллиона на 1 июля. Таким образом, объем денежной массы за месяц увеличился на 1,202 триллиона рублей.