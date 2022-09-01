МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф рассказал об особенностях обучения в одной из самых современных школ Москвы, Хорошколе. В День Знаний открылся новый, третий по счету, корпус учреждения.

"Этот проект характерен тем, что здесь детям предоставлен весь спектр возможностей. Здесь нет ничего, чем бы хотел заниматься ребёнок и что бы здесь отсутствовало", — отметил глава Сбера.

Каждый ученик, придя в школу, вместе с родителями и педагогами выстраивает собственную программу занятий. "И под это его желание, помимо обязательной программы школьной, выстраивается его персональный путь обучения в школе. И это, конечно, можно делать только с помощью современных технологий, только с помощью современной платформы. И это требует специального обучения педагогов", — добавил Греф.

Комплекс зданий младшей школы рассчитан на обучение 400 учеников, его площадь составляет 17,5 тысячи метров. В частности, для изучения иностранных языков было создано отдельное пространство.

"Мы фактически повторили инфраструктуру старшей школы. Здесь есть всё. Спорт, музыка, рукоделие, инженерия. И плюс, наша идея соединить две школы огромным подземным пространством в две тысячи метров, в котором разместилось семь научных лабораторий", — добавил Греф и добавил, что целью проекта является подготовка настоящих, добрых, счастливых граждан своей страны.