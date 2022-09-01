МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Госкомпания "Дом.РФ" в первом полугодии 2022 года сократила чистую прибыль по МСФО в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 21% — до 12,8 миллиарда рублей, сообщается в отчете компании. Прибыль "Фортума" по МСФО в первом полугодии снизилась на 36,4%

Операционные доходы компании за полгода составили 28,6 миллиарда рублей, увеличившись на 10%. Прибыль до налогообложения уменьшилась на 4% — до 14,9 миллиарда рублей.

Активы компании на 30 июня 2021 года достигли 1,86 триллиона рублей, увеличившись за полгода на 2%, указывается в отчетности.

АО "Дом.РФ" создано в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. 100% акций компании принадлежит государству. В конце 2017 года компании был передан банк "Российский капитал", позднее переименованный в банк "Дом.РФ".