ЖЕНЕВА, 1 сен — ПРАЙМ. Федеральное управление по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA) в целях защиты кредиторов дочерней структуры Сбербанка в этой стране (Sberbank (Switzerland) AG) снова продлила соответствующие меры — на месяц, говорится в заявлении на сайте ведомства. Сбер продаст дочерний банк холдингу "Байтерек" в Казахстане

"Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками FINMA продлевает срок действия своих мер в отношении Sberbank (Швейцария) AG до 30 сентября 2022 года включительно", — сказано в документе.

Ведомство уточняет, что приняло решение продлевать эти меры в связи с усилением международных санкций.

После начала военной операции России на Украине и принятия европейских санкций против российской банковской системы FINMA решило предотвратить риск возникновения проблем с ликвидностью дочерней структуры Сбербанка.

Так называемые защитные меры заключались в том, что FINMA тогда приказало немедленно отложить истечение срока действия обязательств банка по депозитам своих клиентов на 60 дней. Кроме того, банк больше не имеет права осуществлять без разрешения структуры платежи, которые не требуются для его операционной деятельности в качестве банка. Срок действия обязательств должен был истечь 2 мая, затем был продлён до 31-го числа, а позднее — до 2 августа.

Сам банк со своей стороны решил больше не заключать новых сделок до дальнейшего уведомления и работает над масштабной реструктуризацией и сокращением своей коммерческой деятельности.

Власти Швейцарии заморозили активы Сбербанка в стране 3 августа.

Сбербанк (Швейцария) — косвенная дочерняя компания Сбербанка России и напрямую не связана со Sberbank Europe AG. Она специализируется на финансировании торговли сырьевыми товарами и обслуживает около 70 коммерческих клиентов (без частных клиентов).