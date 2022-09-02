МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Российские банки во втором квартале 2022 года выпустили максимальное число расчетных карт за все время публикации такой статистики: на начало июля их число достигло 331,3 миллиона штук — по сравнению с началом апреля этот показатель увеличился на 25,5 миллиона штук, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России. Россияне стали активно брать карты с овердрафтом

Данные ЦБ о количестве расчетных карт, выпускаемых российскими банками, публикуются с 2008 года.

Число кредитных карт также уверенно росло: по состоянию на 1 июля количество выпущенных российскими банками кредитных карт достигло почти 43 миллионов штук, что на 1,6 миллиона штук больше по сравнению с началом предыдущего квартала.

Всего российские банки по состоянию на начало июля выпустили 374,3 миллиона карт. За квартал этот показатель подрос на 27,1 миллиона единиц.