МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Количество банкоматов в России по итогам второго квартала текущего года снизилось до минимального за 11 лет уровня — 181,2 тысячи устройств, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Банкиры выяснили, кто в России чаще открывает кредитные карты

Согласно информации регулятора, в России на 1 июля работало 181,2 тысячи банкоматов, что стало минимальным уровнем с начала октября 2011 года. Тогда у российских банков было 172,2 тысячи устройств самообслуживания, а к 1 января 2012 года количество банкоматов выросло до 184,2 тысячи устройств.

Число банкоматов в России сокращается уже четыре квартала подряд. Однако в апреле-июне текущего года банки свернули 6,2 тысячи устройств самообслуживания, когда как еще в первом квартале было сокращено 3 тысячи машин. Такое резкое уменьшение сети стало максимальным с января-марта 2016 года, когда кредитные организации "свернули" 8,5 тысячи устройств.

Такая тенденция наблюдается на фоне цифровизации банковских услуг и отказа россиян от наличных денег. Так, ранее в пятницу РИА Новости на основе данных ЦБ сообщало, что российские банки за второй квартал выпустили максимальное число расчетных карт как минимум с 2008 года — 25,5 миллиона карт, нарастив их количество на руках россиян до 331,3 миллиона штук. При этом зампред ЦБ Сергей Белов в июне сообщал, что доля безналичных расчетов в России достигла 75%.

Максимальное количество банкоматов в России работало в начале 2014 года — тогда их было 237,4 тысячи, а меньше всего устройств было зафиксировано по итогам первого квартала 2008 года — лишь 65,1 тысячи машин.