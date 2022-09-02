МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. После начала кризиса валютные банковские вклады россиян де-факто превратились в рублевые счета с привязкой к валютному курсу, заявил в беседе с РБК первый зампред Банка России Дмитрий Тулин. Эксперт предложила наказывать банки за переводы на мошеннические счета

По его словам, интересы вкладчиков при хранении валюты на банковских счетах защищены "в такой же степени, что и при хранении денег в рублях", но трудности с проведением операций с валютой изменили характер депозитных продуктов.

"Банки могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях и делают это без всяких затруднений. А вот исполнение банками обязательств платежом в "токсичных" валютах становится все более и более проблематичным. Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу", — пояснил Тулин, отметив, что именно это и приводит к снижению привлекательности валютных счетов и девалютизации экономики.