В Банке России рассказали, как изменились валютные счета россиян
Зампред ЦБ РФ Тулин: валютные счета россиян де-факто превратились в рублевые
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МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. После начала кризиса валютные банковские вклады россиян де-факто превратились в рублевые счета с привязкой к валютному курсу, заявил в беседе с РБК первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.
По его словам, интересы вкладчиков при хранении валюты на банковских счетах защищены "в такой же степени, что и при хранении денег в рублях", но трудности с проведением операций с валютой изменили характер депозитных продуктов.
"Банки могут исполнять свои обязательства по валютным счетам платежами в рублях и делают это без всяких затруднений. А вот исполнение банками обязательств платежом в "токсичных" валютах становится все более и более проблематичным. Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу", — пояснил Тулин, отметив, что именно это и приводит к снижению привлекательности валютных счетов и девалютизации экономики.
https://1prime.ru/banks/20220902/837966733.html
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