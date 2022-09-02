МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Сбербанк сократил финансирование по сделкам с торговой и офисной недвижимостью на 30-40% относительно 2021 года, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Сбербанк запатентовал технологии по распознаванию дипфейков

"По новым сделкам в сегменте офисных и торговых центров мы весьма уменьшили наши аппетиты. Падение объема финансирования по таким объектам составляет порядка 30-40% по сравнению с 2021 годом", — сообщил он.

По словам Попова, из всех сегментов рынка коммерческой недвижимости, наиболее сложна ситуация с торговыми центрами. "У текущей ситуации два фундамента: уход международных арендаторов спровоцировал снижение трафика и падение выручки, а еще больше сложности добавило интенсивное развитие рынка электронной коммерции. В России уже есть два игрока e-com с выручкой даже выше 1 триллиона рублей у каждого. А если добавить к ним еще нескольких крупных участников, то получается, что около 3 триллионов рублей из потребления в торговой недвижимости перешли в e-commerce. Представьте: сегодня каждое второе электронное устройство в России уже покупается через интернет. Это гигантские изменения рынка и у ТЦ серьезные проблемы", — отметил он.

В свою очередь с офисном сегменте, добавил зампред Сбербанка, из класса А предполагается большой отток из числа западных арендаторов, и теперь это "уже не такой понятный бизнес, как был раньше". "По тем же офисам мы видим, что объем ввода в ближайшие два года и ожидаемый спрос — это два несбалансированных на текущий момент параметра, причем не в пользу девелоперов. Будет избыток предложения и недостаток арендаторов и покупателей, что, естественно, отразится на ценах и на ставках аренды", — пояснил Попов.

Вместе с тем, подчеркнул он, Сбербанк поддерживает своих клиентов в период неопределенности и провел ряд реструктуризаций действующих кредитов на коммерческую недвижимость, в первую очередь для клиентов из сегмента торговых центров и гостиниц, ориентированных на деловой туризм.

При этом в текущем году, уточнил собеседник агентства, пока не было случаев передачи банк объектов из-за дефолтов по кредиту. "Мы пытаемся со всеми клиентами найти удовлетворяющий все стороны выход из ситуации. На наш взгляд, важно не только опираться на собственное мнение, но и довериться бенефициарам, которые успешно прошли кризисы 2008 года и 2014 года. Частные предприниматели, нацеленные на успех, точно быстрее трансформируют бизнес в более эффективном русле, нежели Сбербанк, в чей профиль деятельности не входит управление объектами недвижимости", — резюмировал Попов.

Полностью интервью с Анатолием Поповым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" (https://realty.ria.ru/) в 9.30 мск.