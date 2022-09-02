МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Спрос россиян на займы в последнюю неделю августа вырос по сравнению с предыдущей неделей на 4,5%, это связано с подготовкой к новому учебному году, при этом далеко не все желающие могут получить займы из-за более строгих требований МФО к заемщикам, рассказали РИА Новости специалисты МФК "Займер". Мишустин рассказал о заявках малого бизнеса на льготные займы

"В текущем году с 25 по 31 августа снова отмечен всплеск спроса на займы — количество заявок по отношению к предыдущей неделе увеличилось на 4,5%. При этом число заявок на займы в последнюю неделю августа больше на 17%, чем в последнюю неделю июля", — выяснили аналитики.

Повышение спроса на микрозаймы в последнюю неделю лета — традиционное, показывают данные компании. Эксперты связывают такой тренд с необходимостью крупных закупок одежды и школьных принадлежностей к началу нового учебного года.

Так, в 2019 году количество заявок на займы в последние дни августа (с 25 по 31 августа) по сравнению с предыдущей неделей выросло на 5%. В то же время в пандемийный 2020 год спрос вырос на 7,1%, несмотря на то что выделялись социальные пособия на подготовку детей к школе. В августе 2021 года повышение спроса было незначительным — 0,4%. "Причиной этого явления было сохранение привычки экономить денежные средства, которую россияне массово приобрели в период коронакризиса", — считают аналитики.

В 2021 году россияне, сберегая средства, решали частично обойтись прошлогодними покупками, а в текущем новые приобретения стали для них необходимостью, отметили эксперты.

"Однако микрозаймы уже сейчас доступны далеко не всем россиянам — по оценкам экспертов, МФО отклоняют до 50% заявок клиентов. Последствия санкций сейчас только разворачиваются, и потому кредиторы усиливают требования к заемщикам, обращая особое внимание на их долговую нагрузку и заработок. В результате клиенты даже с хорошей кредитной историей сейчас могут получить сумму на 20-50% меньше, чем они просят", — заключили аналитики.